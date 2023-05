"Els propietaris tenen cada vegada més por i menys ganes de llogar pisos"

Quatre de cada deu llogaters dediquen més del 40% de la seva renda a pagar l'habitatge, segons un informe del Banc d'Espanya. Adolfo Lucas assegura que l'administració "està donant pocs incentius als propietaris" i que "les pressions econòmiques impositives estan impedint que els pisos de lloguer surtin al mercat". El professor alerta que limitar només els preus de l'arrendament no és la solució al problema. Pel que fa a les ocupacions, Lucas lamenta que "al nostre país si l'habitatge està buit, es creu que no mereix protecció i es tanca la porta al delicte d'usurpació". És per això que el cas passa a la via civil, un procés molt llarg que pot tardar anys.