Els propietaris adverteixen que l'habitatge no té una solució "a curt termini"

En una entrevista a 'La Brúixola', Gorgues ha assegurat que, a la ciutat de Barcelona, on el preu del lloguer mitjà s'ha enfilat fins als 1.066 euros, un 14% més respecte al tercer trimestre del 2021, només hi ha 5.000 habitatges disponibles als portals immobiliaris davant una demanda cap cop més gran. Per Gorgues, "tenim un problema a curt termini que no podem solucionar perquè no tenim les bases per fer-ho", ja que l'administració pública no pot comprometre els recursos suficients per construir un parc d'habitatge públic. En aquest sentit, també ha lamentat que no s'hagi generat "el marc de seguretat jurídica" adequat per fomentar la inversió privada en aquest mercat.