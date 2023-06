Els experts apunten que darrere la incidència a la UPF hi ha un intent de ciberatac

Aquest expert en cibereguretat està convençut que l'anomalia detectada pels informàtics de la UPF era el pas previ a un atac i, en aquest sentit, ha lloat la feina feta per impedir la incursió dels pirates informàtics. "No ho han esborrat tot però restablint el sistema han garantit una recuperació del sistema com estava i no com volia l'atacant", ha apuntat Serral. Hi ha diverses tècniques per evitar possibles atacs però, en la seva opinió, tot gira al voltant de "sistemes de monitorització" per tenir registre de tot el que passa i estar en alerta i actuar davant qualsevol desviació de la normalitat. S'ha de comunicar de forma pública sempre un atac? Per aquest expert en els atacs informàtics, és un debat interessant. En tot cas, és partidari d'informar sempre i quan ja s'hagi solucionat el problema perquè, si no, poses en alerta altres possibles pirates ja que veuen "un target", un sistema debilitat i fàcil d'atacar.