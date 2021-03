L’ACTUALITAT A FONS

Els empresaris afectats per la pandèmia reclamen indemnitzacions al Govern

Els comerciants, especialment els propietaris de bars i restaurants, estan en peu de guerra contra les decisions de les administracions de tancar alguns d'aquests comerços total o parcialment per les restriccions anti-Covid. Mentre se succeeixen les manifestacions al carrer, establiments de Barcelona, València, Tarragona, Girona, Huesca o Alacant s'han adherit en els últims dies a la via judicial que va obrir al desembre la plataforma PEACovid-19 per obtenir compensacions econòmiques. En parlem amb Javier Candela, portaveu de la plataforma d'empresaris afectats per la Covid.