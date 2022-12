Els comerciants observen "contenció" en les compres de Nadal

Goñi ha afirmat que les vendes reflecteixen el moment d'incertesa econòmica que ens envolta amb la crisi energètica i la guerra d'Ucraïna. Un primer indici d'aquesta incertesa ha estat la setmana del Pont de la Puríssima. Goñi ha reconegut que no han estat dies de venda importants i ha mostrat certa "sorpresa" també per les dades de pernoctació, que no han estat les esperades. Pel que fa al Blackfriday, el representant de PIMEComerç ha parlat d'"engany" després que l'Agència Catalana de Consum hagi detectat irregularitats en més de la meitat dels productes analitzats. Goñi ha explicat que no té cap lògica "fer descomptes abans de la gran venda de l'any".