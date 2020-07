El sector del comerç de Lleida, preocupat davant l’anunci de l’enduriment del confinament

La presidenta de la FECOM, Rosa Eritja, assegura que són moments crítics pel sector i reclama ajuts urgents. Aquesta tarda s’ha reunit amb Muntsa Vilalta, directora Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per tractar la Resolució del confinament del Segrià. També amb la consellera del Departament d'Empresa i Coneixement Àngels Chacon, i ens explica com ha anat i què ha traslladat al Govern. Per la seva banda, Chacón ha promès ajuts directes i "fàcils de tramitar". Eritja reivindica que el comerç “ha fet bé la feina” durant el confinament.