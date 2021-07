LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Es disparen els delictes d’odi a tota Espanya

Dones maltractades, musulmans o jueus assetjats, immigrants insultats, persones LGTBI agredides i assassinades... Els crims d'odi són un greu problema a la Unió Europea que queda amagat per les reticències de moltes víctimes a denunciar, ja sigui per desconfiança, por a represàlies o les traves per fer-ho.