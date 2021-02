EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

David Jiménez situa el 2017 com l'any que va fer trontollar els ciments de la democràcia

Aquest historiador i professor universitari presenta un assaig que analitza com l'any 2017 va ser clau per a la política espanyola. La crisi oberta pel sobiranisme català va fer trontollar l'Estat. David Jiménez Torres explica a l'assaig '2017: la crisis que cambió España' (Deusto) perquè aquell any va obrir una ferida política que encara no s'ha tancat a dia d'avui.