Tot i que ha reconegut que la crida del president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, perquè els empresaris catalans canviïn la seva seu fiscal "no és de gaire bon gust", Carrizosa ha explicat que té raó quan diu que el govern de Catalunya no pot garantir "l'estabilitat" política. El dirigent de la formació taronja també ha reivindicat que les comunitats on es paguen menys impostos són les que més estan creixent econòmicament.