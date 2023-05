Castelldefels, la coalició d'esquerres enfront del PP

L'alcaldessa i candidata del PSC a Castelldefels, María Miranda Cuervas, ha fet una valoració molt positiva del darrer mandat en què ha governat amb el suport dels comuns, Esquerra i també, més tard, Junts. Miranda ha mostrat la seva voluntat de "continuar amb aquesta línia de governs progressistes" per garantir l'estabilitat i l'avenç del municipi. En aquest sentit, confia que els partits d'esquerra sumin més que una possible coalició del PP amb VOX, que en les darreres eleccions autonòmiques van aconseguir prop de 2.500 vots a Castelldefels. El PP aspira a una majoria absoluta Per la seva banda, l'alcaldable del PP, Manuel Reyes, lluitarà per aconseguir una majoria que "impedeixi el repartiment del poder municipal en els despatxos". Els populars han reforçat la seva candidatura fitxant a membres de Ciutadans. "No comparteixo fer pactes que fins i tot van en contra de les posicions ideològiques dels mateixos partits i d'esquena als ciutadans", ha apuntat Reyes. Més aeroport, sí però sense més impacte acústic Tant la candidata socialista com el popular han coincidit que l'aeroport del Prat és un motor econòmic per a la població de Castelldefels. Miranda apunta, però, que l'ampliació no pot anar en contra de la salut dels veïns i, en aquesta línia, Reyes ha defensat un aeroport més competitiu però "no més avions per sobre de Castelldefels". El popular també ha lamentat que el municipi estigui fora de totes les taules de diàleg.