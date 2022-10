En una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya, Bosch ha defensat que Junts continuï al govern perquè és la via per seguir "transformant la societat" i avançar "junts" en el procés cap a la independència. Una estratègia que ha defensat davant els "que fan tuits". El president comarcal de Junts al Maresme també ha reconegut que la possible sortida de Junts del Govern ha creat "inquietud" al món local de cara a les eleccions municipals perquè es podrien quedar sense referents.