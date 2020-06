Càritas atén al doble de gent a causa del Coronavirus

La tasca de Càritas en els moments difícils no s’atura, avui han presentat les últimes xifres d’atenció de l’Associació. I aquestes xifres mostren que en els últims mesos les persones que han necessitat ajuda ha augmentat significativament. Ho parlem amb la portaveu de Càritas de Catalunya, Miriam Feu.

L’associació ha atès el doble de persones en serveis de primera resposta respecte l’any passat en els mesos d’abril i maig. Fins a 10.700 persones ho han fet només en el mes d’abril. Els ajuts per habitatge també han doblat la xifra i els ajuts per alimentació han arribat a triplicar la xifra del 2019. A més, segons Càritas, la meitat de les famílies ateses aquests últims mesos són noves, és a dir, que no havien sol·licitat anteriorment ajuda a l’associació.