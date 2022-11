"No hi ha cap intenció de recuperar la brossa espacial"

Sureda reconeix que és "una aberració" des del punt de vista econòmic i de la sostenibilitat i ha defensat avançar en els treballs per fer aterrar aquests coets i poder reutilitzar-los. De fet, aquest professor de la Universitat Politècnica de Catalunya també ha alertat del "problema greu" que suposa tota aquesta ferralla a l'espai i ha lamentat els pocs esforços que s'estan dedicant per netejar-la. Sobre el tancament de l'espai aeri de Catalunya durant una hora a causa de la caiguda incontrolada d'un coet xinès, Sureda ha reconegut que "hi ha una probabilitat no descartable" que aparells com aquest puguin afectar algun nucli urbà tot i que també ha recordat que no s'ha constatat cap víctima en el recompte històric.