Avui hem parlat sobre les baixes del professionals sanitaris i les seves conseqüències en els hospitals catalans. Ho fem amb Silvia Martínez, secretaria autonòmica de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF). També abordem els reptes per a la transformació energètica amb Lino Montoro, professor d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona. I per últim, obrim la nostra ronda de consultes amb la portaveu de Junts per Catalunya, Mònica Sales.