La Brúixola 30/01/23

A 'La Brúixola' segueixen les negociacions dels pressupostos i continua endavant la vaga de metges convocada per aquesta setmana. En clau econòmica, parlem amb el professor d'economia de la Universitat de Lleida, Carles Rusiñol, sobre la pujada de l'IVA. Glovo acomiadarà 250 treballadors i Microsoft en contractarà un centenar. A Madrid, el PSOE fa un primer pas per canviar la llei del 'només sí és sí'. Durant el programa, parlarem també amb la portaveu de l'Observatori Noctàmbules, Marta Cremades, sobre protocols i mesures per evitar els casos d'agressions sexuals en l'oci nocturn. Avui, Robert Calvo ens porta xifres preocupants sobre el suïcidi a Espanya en la seva secció sobre salut mental. Com cada dilluns, l'Alberto Gómez ens parla sobre comunicació política. Avui ens porta els insults entre polítics.