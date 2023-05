La Brúixola 29/05/23

Avui a 'La Brúixola' ... Fem balanç dels resultats electorals a Catalunya en el marc del nou anunci de Pedro Sánchez que ha dissolt les Corts i ha convocat eleccions per al dia 23 de juliol. A Catalunya, partits com Junts ja estan considerant la possibilitat d'un candidat, que per ara, estaria entre l'exconseller Jaume Giró i la diputada al Congrés Míriam Nogueras. A més, el partit ha proposat la unió de totes les forces independentistes en un sol partit de cara al 23-J. Un escenari polític que analitzem amb el doctor en ciències polítiques europees de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ernesto Pascual. En aquest sentit, també parlem amb el guanyador de les eleccions a Badalona, Xavier García Albiol, que ha obtingut 18 regidors. En un altre ordre de qüestions, Catalunya se situa com a tercera comunitat autònoma amb pitjor comprensió lectora a 4t de primària, només superada per les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Per fer front a aquestes dades, Educació posarà en marxa un seguit de mesures per augmentar i millorar l'hàbit lector de l'alumnat. A més, expliquem que el 75% dels joves entre 14 i 18 anys de Catalunya fuma cigarretes electròniques, un percentatge que preocupa als professionals sanitaris. En clau econòmica, aquesta tarda ha arrencat a Barcelona la reunió del Cercle d'Economia 2023. Una de les cites marcades a les agendes dels empresaris del país, tot i que amb un perfil polític molt destacat. Entre altres intervencions, destaca la de l'actual responsable d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, ha apuntat a una nova ofensiva de Rússia aquest estiu i ha cridat a continuar armant Ucraïna per protegir-los. A la seva secció sobre comunicació política l'Alberto Gómez ens explica com han de reaccionar els polítics un cop coneixen els resultats electorals. I en salut mental, Robert Calvo ens parla de les pors a través del llibre "¿Por dónde se sale?" de la psiquiatra Anabel González.