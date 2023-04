La Brúixola 28/04/23

Cuerpo: Avui a la Brúixola hem arrencat amb l’operació sortida pel pont de l’1 de maig, marcada també per les altes temperatures, totalment atípiques per a un mes d’abril. Ho hem analitzat amb l’investigador postdoctoral a Andorra Recerca i Innovació, Marc Lemus-Cánovas. Una calor que també ha obligat a les escoles a començar a prendre mesures per climatitzar aquests espais. Sobre aquest tema, hem parlat amb el regidor d’Educació de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, després que el Ple hagi aprovat una inversió de 2,5 milions d’euros en aquest àmbit.

En crònica política, també hem parlat de la picabaralla al voltant de la nova llei de l’habitatge entre la ministra Raquel Sánchez i el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo. En clau econòmica, el president del Consell Assessor de l’Institut Català de Finances, Josep Soler, ens ha ajudat a entendre com s’ha d’interpretar el creixement del PIB espanyol en aquest trimestre i el repunt de l’IPC avançat.

Per acabar, hem repassat l’agenda cultural amb el Robert Calvo, la musical amb la Marta Lozano i les sèries amb el Jaume Mas.