La Brúixola 27/01/23

Avui a 'La Brúixola' el PSC reitera que la B-40 no tanca la negociació dels pressupostos. Parlem d'aquesta qüestió amb la diputada d'ERC al Parlament, Raquel Sans. Mentrestant, el sindicat Metges de Catalunya mantén la vaga de tres dies de cara a la setmana vinent. Les entitats socials demanen ajudes per no haver de tancar. Avui, els parlem de Moisès Sala, un pianista i músic català que fa tasques d'ajuda humanitària a Ucraïna. Sala ens apropa la realitat de Kíev i com viuen als territoris que fins fa uns mesos estaven ocupats per les forces russes. En cultura, el periodista Andreu Claret guanya el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la "París érem nosaltres". Com cada divendres, parlem de literatura, sèries i música amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.