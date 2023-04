La Brúixola 26/04/23

Avui a 'La Brúixola' ... La Generalitat ha acusat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del govern espanyol, de manca de previsió. Enmig de la picabaralla, la CHE ha declarat l'estat d'excepcionalitat per sequera a la conca del Segre. A més, segons un informe de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'estiu ha passat de durar 90 dies a 145 en els darrers cinquanta anys. En plana política, el TSJC ha condemnat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, a un any d'inhabilitació pel seu paper durant l'1 d'octubre. Serret ha anunciat que recorrerà la sentència i el president Pere Aragonès no es planteja substituir-la, perquè no és ferma. Avui, posem el focus també a les reivindicacions laborals del món de la justícia. D'una banda, jutges i advocats han convocat una vaga pel 16 de maig si el govern espanyol no millora les seves condicions salarials, i de l'altre, demà molts advocats adherits al torn d'ofici es concentraran a la Ciutat de la Justícia per reclamar una dignificació de la seva professió. En parlem amb María Jesús del Barco Martínez, presidenta de l'Asociación Profesional de la Magistratura' i jutgessa degana de Madrid, i la presidenta del Consell d'Advocacia de Catalunya, Encarna Odurna. També hi ha mobilitzacions en el sector educatiu. Els professors associats de les universitats denuncien que la nova llei universitària només servirà per regular la seva precarietat. En investigació, descobrim què és un forat blau de la mà de Miquel Canals, director de la càtedra d'Economia Blava Sostenible de la UB. Finalment, l'arquitecta especialitzada en urbanisme i espai públic, Núria Garcia, ens explica el paper de les dones enmig d'una professió encara masculinitzada.