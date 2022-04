La Brúixola 25/04/22

Avui hem parlat sobre els casos d'hepatitis aguda greu detectada en menors amb Jesús Quintero, responsable de la unitat d'hepatologia i transplantament hepàtic pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron. També hem volgut conèixer quin és l'estat del sector immobiliari. Ho fem amb María Matos, directora d'estudis i portaveu de Fotocasa. I quan fa dos mesos de l'inici de la guerra a Ucraïna, Elena Maya, coordinadora d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, ens presenta un nou espai per al refugiat. I per últim, amb Montse Bea, vicepresidenta Tour Operador d'Acave, comentem les previsions per al turisme després de la Setmana Santa.