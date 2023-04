La Brúixola 24/04/23

Avui a 'La brúixola'... Èxit de la diada de Sant Jordi en una jornada caracteritzada per la normalitat prepandèmica. A més, el Govern demana que la mascareta deixi de ser obligatòria a hospitals, residències, dentistes o farmàcies. Ho valorem amb en Jordi Mestres, vocal de comunicació de la CAMFiC, la María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1 i en Toni Torres, president de la Fefac. En plana política, l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha plantat al magistrat del Tribunal Suprem i no ha acudit a la citació judicial. Més coses, l'enquesta de condicions de vida del 2022 realitzada per l'Idescat alerta que la pobresa es cronifica a Catalunya. N'hem parlat amb la responsable de polítiques d'infància de Save the Children, Ona Lorda. A més, gairebé el 20% dels catalans diu que no pot mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. Una xifra superior a la del 2021, situada prop del 16%. En un altre ordre de qüestions, Espanya genera més energia renovable de la que pot absorbir la xarxa elèctrica. Segons un estudi d'Aurora Energy Research, l'energia renovable que es va perdre el 2022 es va multiplicar per més de deu respecte a l'any anterior. Com cada dilluns, parlem de comunicació política amb Alberto Gómez i sobre salut mental amb Robert Calvo.