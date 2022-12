La Brúixola 23/12/22

Avui a 'La Brúixola' els expliquem que tant metges com mestres estan cridats a fer la vaga a finals de gener: el sindicat denuncia que el Departament d'Educació no ha aportat res significatiu en les negociacions pel que fa a la reversió de les retallades i, per la seva banda, des del Departament de Salut retreuen a la Generalitat que no s'hagi pres seriosament la convocatòria de vaga. A la capital catalana, el ple de l'Ajuntament ha aprovat avui els comptes municipals amb els suports de Barcelona en Comú i el PSC; i l'abstenció d'ERC. En economia, ens fixem en l'increment dels preus dels aliments necessaris per preparar els àpats nadalencs. En cultura, avui Joan Manel Serrat s'acomiada definitivament dels escenaris amb un concert al Palau Sant Jordi. El mestre pastisser Christian Escribà posa la cirereta al pastís explicant-nos quines són les millors postres per aquest Nadal. Com cada divendres, 'La Brúixola' es converteix en cultura gràcies a Robert Calvo, el repàs de les millors sèries de l'any amb Jaume Mas i Marta Lozano ens porta els artistes internacionals que visitaran la capital catalana el 2023.