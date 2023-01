La Brúixola 23/01/23

Avui a 'La Brúixola' el Govern portarà al Parlament una proposta sobre la B-40 per intentar aconseguir el suport del PSC per firmar els pressupostos. Durant el programa continuem pendents de la reunió entre el conseller de Salut, Manel Balcells, i el sindicat Metges de Catalunya per evitar la vaga prevista pels dies 25 i 26 de gener. A Barcelona, Jaume Collboni abandona l'Ajuntament per centrar-se en la seva candidatura. La Policia Nacional ha detingut un pederasta que hauria agredit sexualment a sis nens entre 3 i 10 anys. En salut, un estudi amb la participació de l'Hospital Vall d'heroïna demostra que les vacunes contra la Covid redueixen les complicacions del virus durant l'embaràs. Com cada dilluns, parlem de comunicació política amb Alberto Gómez i sobre salut mental amb Robert Calvo.