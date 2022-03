La Brúixola 22/03/22

Avui hem volgut aprofundir sobre les conseqüències de la sentència del TSJC sobre la Zona de Baixes Emissions de Barcelona. Ho hem fet amb Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona; i amb Andrei Boar, professor de la UPF Barcelona School of Management. També hem volgut saber què són les metadades i com es poden utilitzar en una context de guerra. L'hi preguntem a Quelic Berga, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. I per últim parlem amb el vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris, Ricard Parés, sobre la comissió científica per reivindicar el seu paper en la salut pública.