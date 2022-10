La Brúixola 21/10/22

Avui a 'La Brúixola'... Els pressupostos generals de l'Estat continuen la tramitació parlamentària, després de rebre el suport d'ERC, PNB i EH Bildu. A l'entrevista, parlem amb el magistrat Roberto García Ceniceros sobre el vessant judicial de les ocupacions i els desnonaments. De fet, Catalunya ha esdevingut la primera comunitat autònoma on s'han fet més desocupacions per l'impagament del lloguer. Parlem, també, del gasoducte submarí 'BarMar'. Transportarà hidrogen verd, és a dir, un combustible net que no emet diòxid de carboni a l'atmosfera i que prové de les energies renovables. Durant el programa, coneixerem la síndrome de Meige. Es tracta d'una malaltia minoritària en què els ulls del pacient es tanquen sense saber quan els podrà tornar a obrir. A 'La Ciutat' d'Onda Cero Catalunya, la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicat que pateix aquesta síndrome. Com cada divendres, molta cultura: sèries fantàstiques amb Jaume Mas, l'agenda musical amb Marta Lozano i Robert Calvo ens porta l'últim llibre de Víctor Amela.