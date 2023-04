La Brúixola 21/04/23

Avui a 'La Brúixola' hem analitzat l'actualitat més immediata, que segueix passant per la sequera i la confrontació política que està generant. També hem recordat que, segons les dades dels Mossos d'Esquadra, les denúncies per agressions sexuals s'han disparat un 25% durant el 2022. Abans de capbussar-nos en l'ambient prèvi a la Diada de Sant Jordi, hem anat 3 anys enrere per explicar-vos que la investigació oberta al geriàtric Residència Palau conclou que en aquest centre, on van morir 55 persones per la covid, es feien festes, es desatenia als residents i se'ls prohibia el contacte amb l'exterior. I per encetar una Brúixola marcada pels llibres i les roses, hem parlar amb l'Eva Garcia Saenz de Urturi, l'escriptora més venuda en castellà el 2022. També ens hem endinsat en les manies més íntimes de 6 escriptors, que s'han obert en canal per explicar-nos com i quan se senten preparats per escriure. Però que serien els els escriptors sense les llibreries? Probablement, res. Per això, hem volgut conèixer la història de tres llibreries peculiars i úniques a Catalunya. I com no pot ser d'una altra manera, hem acabat el programa parlant de sèries amb en Jaume Mas i de música amb la Marta Lozano.