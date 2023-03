La Brúixola 21/03/23

Avui a 'La Brúixola'... El Consell Executiu ha aprovat la reestructuració del cos de Mossos d'Esquadra amb la creació de noves comissàries per adaptar-se als nous temps i afrontar les noves realitats criminals. Per la seva banda, els partits de l'oposició coincideixen que es tracta d'un decret que s'ha aprovat sense consens sindical ni parlamentari. Durant el programa, estem pendents també de la moció de censura de Vox al president espanyol, Pedro Sánchez. Avui, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, visita els micròfons de 'La Brúixola' per analitzar tota l'actualitat política. En salut, el 70% de les persones amb síndrome de Down moren a conseqüència de l'Alzheimer. La causa fonamental es deu a una alteració en la proteïna amiloide, que acaba desencadenant en un deteriorament cognitiu i pèrdues neuronals. En clau mediambiental, els experts asseguren que els compromisos actuals ja no són insuficients per aconseguir que l'escalfament global no superi un grau i mig a finals de segle. En economia, destaquem que la companyia farmacèutica AstraZeneca preveu contractar mil persones en el nou hub que obrirà a Barcelona. Precisament, a la capital catalana, les discriminacions per racisme i xenofòbia han crescut cinc punts percentuals. Avui, també parlem amb l'economista i professor de la Universitat de Lleida, Carles Rusiñol, sobre la reforma de les pensions. A la nostra secció sobre política internacional, parlem amb la corresponsal d'El País a Washington, Macarena Vidal, amb motiu dels vint anys de l'inici de la invasió estatunidenca a l'Iraq.