La Brúixola 20/03/23

Avui a 'La Brúixola' hem analitzat l'arribada de la delegació de l'Eurocambra que investiga el cas 'Pegasus'. El que suposa un raig de llum per als independentistes, que dipositen de nou les seves esperances a Europa. Dins la plana social, hem destacat una xifra en concret: Prop del 10% dels infants nascuts el 2019 a Espanya ho han fet a través de tècniques de reproducció assistida. Un percentatge que creix any rere any i posa de manifest que la infertilitat és un problema a l'alça en la nostra societat. També hem repassat l'actualitat econòmica, marcada per una nova ronda d'acomiadament a Amazon i hem pogut coneixer com s'ho fa l'ACCO per tal d'avaluar els motius pels quals els preus dels aliments pugen tant... Hi ha algú darrera d'aquest increment de preus? No podíem acabar el programa d'aquest dilluns sense parlar sobre la salut mental amb el Robet Calvo. Avui, centrant-nos en els joves. Tampoc en hem oblidat de recordar els discursos més emblemàtics del món de la política, amb el nostre consultor de comunicació Alberto Gómez. I, per tancar, hem tingut la sort per parlar amb l'Àlex Roca, qui ahir va fer història convertint-se en el primer atleta del món en finaliztar una Marató amb una discapacitat física d'un 76%.