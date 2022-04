La Brúixola 19/04/22

Avui hem volgut conèixer què és l'Arc Metropolità de Barcelona i quines són les seves reivindicacions. Ho hem fet amb la seva presidenta i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. També ens hem apropat al món rural per saber quines iniciatives s'estan duent a terme per dinamitzar-les tecnològicament. Ens ho explica Jordi Arrufí, director del programa de Talent Digital de la Mobile World Capital. I per últim, descobrirem l'escola de confecció de l'empresa Buff per integrar joves d'entre 16 i 29 anys.