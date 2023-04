La Brúixola 17/04/23

Avui a 'La Brúixola'... Ja està controlat l'incendi de Portbou. Els bombers de la Generalitat treballen per intentar apagar-lo durant les pròximes hores. El foc ha acabat afectant prop de mil hectàrees entre el sud de França i l'Alt Empordà. A Tortosa, els Bombers també treballen, amb dos mitjans aeris i 9 terrestres, per apagar la vegetació que crema darrere de la zona del cementiri. La línia de l'AVE entre Barcelona i Madrid ha interromput la seva circulació a causa d'un problema en la infraestructura a Vallobar, a Osca. Una viatgera ha denunciat a Onda Cero que s'han assabentat de l'avaria a través de Twitter i no per megafonia. La primera reunió presencial entre la Generalitat i el Ministeri de Transports sobre la B-40 desencalla els dos esculls que frenaven la negociació. Pel que fa al traçat, només es construirà la Ronda Nord, és a dir, la connexió entre Terrassa – Sabadell i Castellar del Vallès, deixant de banda la resta del Quart Cinturó fins a Granollers. En clau política, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, té de termini fins divendres vinent per retirar l'escó a Laura Borràs, o bé, presentar al·legacions en contra de la resolució de la JEC. En Salut, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament pulmonar completament robòtic del món amb una nova via d'accés menys invasiva. Hem pogut parlar amb en Xavier, el pacient que s'ha beneficiat d'aquesta nova tècnica i que necessitava el trasplantament a causa d'una fibrosi pulmonar. En economia, el darrer informe d'AMEC, la comunitat de les empreses industrials internacionalitzades, apunta que el sector ha resistit millor del que s'esperava aquest 2022. N'hem parlat amb el director general d'AMEC, Joan Tristany. Com cada dilluns, l'Alberto Gómez ens parla sobre comunicació política i en Robert Calvo sobre salut mental.