La Brúixola 16/11/22

Avui a 'La Brúixola', la rebaixa de condemnes per la llei del "només sí és sí" i la divisió del govern central entre els qui defensen la seva modificació i els qui critiquen l’aplicació dels jutges. En política, el govern català comença la tercera ronda de contactes per aprovar els pressupostos. Avui, repassem tota l'actualitat econòmica amb el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros. També us expliquem la preparació de l’edició número trenta-set de la Copa Amèrica de Vela que se celebrarà a Barcelona l'any 2024. Durant el programa, parlem amb l'activista Olívia Mandle, que amb només quinze anys ha creat una campanya que ja compta amb 140.000 signatures per acabar amb la captivitat dels dofins a Espanya. Per acabar, el professor de Prehistòria a la Universitat Rovira i Virgili i director del projecte de recerca al jaciment Molí del Salt, Manuel Baquero, ens explica la troballa de la mandíbula d’un 'Homo sapiens' de fa 15.000 anys i ens apropa a la professió de l'arqueologia.