La Brúixola 15/08/23

Avui a 'La Brúixola' ... Seguim el temporal de pluja que ha colpejat avui Catalunya. De fet, el telèfon 112 han rebut prop de 300 trucades per inundacions de baixos i incidents a carrers i carreteres. En parlem amb Montse Font, cap de Guàrdia de Protecció Civil. En clau política, després de criticar els contactes amb Junts, Alejandro Fernández (PP) torna a reclamar mà dura davant l'independentisme i rebutja qualsevol tutela. Per la seva banda, Carles Puigdemont reforça els seus vincles amb el PNB pocs dies abans del procés d'investidura de Núñez Feijóo. En plana local, l'exalcalde de Sabadell, el socialista Manel Bustos, es troba a un pas de seure al banc dels acusats per dues peces més del cas Mercuri. Durant el programa d'avui, parlarem sobre la prevenció del suïcidi i el paper que tenen les xarxes socials en aquest sentit. Primer divendres de cultura a La Brúixola amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.