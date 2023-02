La Brúixola 15/02/23

Avui a 'La Brúixola', remunta la tendència inflacionista i al Congrés, el govern espanyol ha defensat que les mesures per reduir l'impacte de la inflació, funcionen. Durant el programa, analitzem les repercussions del pla del Parlament Europeu per prohibir la venda de vehicles de benzina i gasoil a partir del 2035. Ho fem amb Jaume Roura, president de FECAVEM i del Gremi del Motor, i la portaveu de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, May López. Avui, posem especial atenció al càncer infantil, que continua sent la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 15 anys. En aquest sentit, coneixerem el projecte de la fundació Enriqueta Villavecchia, que vol construir un centre pediàtric per acollir i acompanyar aquests infants i les seves famílies en els últims dies de vida. Gabriel Figueredo entrevista també a la presidenta executiva d'America's Cup Events Barcelona, Aurora Catà, per parlar de l'esdeveniment de la Copa Amèrica de vela que tindrà lloc a Barcelona l'any vinent. Per acabar, avui comentem la influència de les xarxes socials en les operacions estètiques amb la Xènia Garrigós, doctora de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.