Avui fa dos anys de l'accident a la petroquímica Iqoxe i volem conèixer els protocols que ja estan en funcionament, què ha canviat en aquest temps i quines vies d'alerta hi ha amb la població. I ho fem amb el sots-director general de Protecció Civil, Sergio Delgado. D'altra banda, com cada divendres parlem de literatura. Avui us portem 'La otra orilla' (Suma) de l'Elena Moya.