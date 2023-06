La Brúixola 13/06/23

Avui a 'La Brúixola' ... L'Ajuntament de Barcelona continua sense acord. L'alcaldessa en funcions, Ada Colau, ha proposat sense èxit partir-se l'alcaldia de la ciutat amb Ernest Maragall i Jaume Collboni. On sí que hi ha acord és a Lleida i a Tarragona amb el pacte d'Esquerra i PSC. A Castelldefels Manu Reyes, del Partit Popular, tornarà a ser alcalde vuit anys després gràcies a un pacte de govern amb Som Castelldefels. I a Ripoll, Aliança Catalana podria aconseguir l'alcaldia si finalment els partits d'esquerres i Junts no arriben a un acord. Durant el programa, estem molt pendents de l'evolució de les tempestes i la subdirectora de Protecció Civil ens n'explica l'última hora. Terrassa ha estat una de les ciutats més colpejades pels aiguats que han afectat la Catalunya Central i l'Àrea Metropolitana. En economia, els preus dels aliments es moderen set dècimes al maig després d'un lleuger repunt a l'abril. Ara, la vida a Catalunya és un 3'2% més cara que ara fa un any. Parlem també de ciberseguretat amb el René Serral, expert en aquesta qüestió, arran de l'incident informàtic que ha patit aquest matí la Universitat Pompeu Fabra. En la secció econòmica de La Brúixola parlem de la Llei Rider amb la Lina Gálvez, vicepresidenta de la Comissió d'Indústria del Parlament Europeu. En internacional, la professora de Periodisme a la UAB, Laura Cervi ens parla del llegat que deixa l'exprimer ministre Italià Silvio Berlusconi després de la seva