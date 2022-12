La Brúixola 12/12/22

Avui a 'La Brúixola' una jornada molt marcada per l'actualitat política. ERC proposa un referèndum per votar la independència de Catalunya amb almenys un 50% de participació i un 55% dels vots a favor del 'sí'. A més, ERC i PSOE han acordat la reducció del delicte de malversació amb penes d'un a quatre anys. Pel que fa als pressupostos, els comuns asseguren que no es negociaran si no inclouen un pla de rescat per a la sanitat pública. En educació, els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària i 4t d'ESO assenyalen una davallada d'aprenentatge en matemàtiques, català i anglès. Avui ha estat el primer dia 100% laborable des de l'estrena de les noves freqüències de pas dels trens d'FGC. A més, les línies R2 i R11 de RENFE ja circulen per l'interior de La Sagrera i la nova estació de Sant Andreu. Avui també s'ha oficialitzat el nou trajecte Barcelona-París amb la ferroviària francesa SNCF després del trencament amb RENFE. Parlem amb el president de PIMEComerç per fer un balanç de les vendes de cara a Nadal. Com cada dilluns, parlem amb el periodista Alberto Gómez sobre comunicació política i, en salut mental, avui parlem amb la psicòloga Núria Roure sobre la importància dels bons hàbits de la son.