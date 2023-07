La Brúixola 12/07/23

Avui a La Brúixola destaquem les reaccions polítiques a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'establir una assignatura troncal en castellà a tres escoles. Per altra banda, tot apunta que el PSC conservarà la Diputació de Barcelona amb Lluïsa Moret com a presidenta. En plana econòmica, l'IPC de Catalunya presenta tres mesos consecutius de baixades, però la vida continua sent més cara que fa un any. Ho analitzem amb el president de PIMEC, Antoni Cañete. A la secció de ciència, parlem amb Sílvia Giralt, tècnica de conservació de la Fundació CRAM, dedicada a la protecció dels medis marins, després que darrerament s'hagin localitzat nius de tortugues a diverses platges catalanes.