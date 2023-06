La Brúixola 12/06/23

Avui a 'La Brúixola'... coneixem els tres nous consellers del govern de Pere Aragonès: Anna Simó d'Educació, David Mascort d'Acció Climàtica i Ester Capella de Territori. Els socialistes parlen de crisi permanent mentre que Junts llegeix la remodelació en clau de partit. També vinculat al 23 de juliol, s'ha confirmat que Nacho Martín Blanco ocuparà el primer lloc per Barcelona a la llista del PP. En un altre ordre de qüestions, l'Audiència de Barcelona manté l'exfutbolista Dani Alves a presó. El tribunal provincial ha afirmat que el risc de fuga es manté i que l'arrelament del futbolista és fictici. Avui també, l'home acusat de mata tres sense persones sense llar a Barcelona ha acceptat seixanta-tres anys de presó. En plana cultural, destaquem que Catalunya serà Regió Mundial de la Gastronomia l'any 2025. El Govern destinarà 9 milions d'euros per impulsar noves iniciatives que posin en valor el potencial del territori català com a referent gastronòmic. Com cada dilluns, comunicació política amb Alberto Gómez i salut mental amb Robert Calvo.