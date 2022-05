La Brúixola 09/05/22

Avui hem parlat amb la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, per valorar la sentència del TSJC que dona 15 dies a la Generalitat per aplicar el 25% del castellà a les escoles. També hem parlat sobre economia familiar amb Celia Blanco, autora del llibre 'Hazlo bien con tu dinero' (Alienta Editorial). I per últim, coneixem una iniciativa de l'Associació contra el Càncer de Barcelona i el Gremi d'Hotels de Barcelona de la mà de Teresa López-Fando, coordinadora de Programes i Serveis de l'associació.