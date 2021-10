La Brúixola 08/10/21

Avui ha passat per La Brúixola María José Balañá, directora del grup Balaña, per parlar sobre la intenció del Govern d'aixecar les restriccions d'aforament a teatres i cinemes. També el secretari general de FECALON ens ha explicat com afronten el primer cap de setmana de reobertura de l'oci nocturn.

La doctora jubilada Carmen Navarro fa 40 anys era cap de secció de Neuropatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el primer centre que va diagnostica a Espanya el primer cas de Sida.

I com cada divendres obrim el nostre racó literari amb el nostre company Ignacio Pillonetto. Avui Laura Roqueta ens ha presentat el seu llibre: 'El viaje de Paula'.