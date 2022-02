La Brúixola 08/02/22

Avui hem parlat sobre els canvis en el model educatiu que vol implantar el Departament d'Educació per eliminar les notes trimestrals i promoure l'assoliment de competències i no tant els exercicis memorísticis. Ho hem fet amb Carles Monereo, catedràtic de Psicologia de l'Educació de la UAB i col·laborador de la Fundació Bofill. També ens interessem per l'enginy d'un carregador per a cotxes elèctrics sense cables. Per això parlarem amb Jordi Gazo, CEO de l'empresa Premium PSU. I per últim, coneixerem la realitat d'una pacient de convid persistent de la mà de Lara Toro.