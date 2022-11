La Brúixola 07/11/22

Avui a 'La Brúixola' estem molt pendents de l'evolució de l'incendi en una fàbrica de sofre de Constantí, al Tarragonès. Protecció Civil ha activat el pla per emergència química i ha confinat el polígon industrial, part dels municipis de Constantí i de Reus i l'aeroport. En parlem en directe amb l'alcalde del municipi, Òscar Sánchez. En l'àmbit polític, el PSC reclama al govern català prémer l'accelerador per tal que Catalunya tingui nous pressupostos l'any vinent. I avui, també s'ha celebrat la primera jornada del judici a un home que va llençar dos coets contra un helicòpter dels Mossos d'Esquadra que sobrevolava la Gran Via de Barcelona durant les protestes contra la sentència als líders independentistes.