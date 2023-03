La Brúixola 07/03/23

Avui a ‘La Brúixola’... Estem pendents de Súria, on tres geòlegs han mort després de quedar atrapats a la mina pel despreniment en una galeria. En parlem amb l’expert Manuel Rigueiro, president del Ilustre Colegio de Geólogos, que ens ha explicat les mesures de seguretat que es prenen a les mines. L’actualitat també pass pel Parlament de Catalunya, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat una cimera de l’aigua després de l’anunci de noves restriccions a 224 municipis catalans. Encara en clau política, ha sortit l’última enquesta del CEO, que incorpora un bloc específic sobre igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBI. Una enquesta que constata, entre altres coses, que 7 de cada 10 dones creuen que no tenen prou drets. Els Mossos d’Esquadra han rebut aquest 2022 un total de 985 denúncies per desaparicions de menors tot i que la portaveu del cos, Montserrat Escudé, subratlla que el 98% dels casos es resolen. En economia, s’ha celebrat la primera jornada del Barcelona Woman Acceleration Week, un esdeveniment impulsat pel Consorci de la Zona Franca i que vol mostrar el paper que té la dona en el món industrial. En plana cultural, ja sabem com serà el Sant Jordi 2023, amb La Rambla com a escenari principal i amb unes previsions de venda de llibres optimistes segons el sector. Avui, parlem amb el periodista i escriptor Andreu Claret, guanyador del Ramon Llull 2023 pel llibre ‘París era amb nosaltres’.