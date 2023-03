La Brúixola 07/03/23

Avui a 'La Brúixola'... Estem pendents del Congrés, reunit per votar la modificació de la llei del "Només sí és sí" per acabar amb la reducció de penes dels agressors sexuals. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual en grup que haurien perpetrat sis menors a una nena d'onze anys, al centre comercial Màgic de Badalona. En un altre ordre de qüestions, l'Audiència de Barcelona ha ordenat l'arxivament de la causa oberta contra set dels vuit professors de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca, investigats presumptament per humiliar a alumnes que eren fills d'agents de la Guàrdia Civil. Avui, els parlem també del Pla de Millora de l'Accessibilitat al Sistema de Salut que els metges de l'atenció primària han valorat molt positivament. En economia, Foment del Treball recupera el seu grup d'experts fiscals per presentar un model tributari que converteixi Catalunya en una regió competitiva tant en l'àmbit nacional com en l'europeu. En plana internacional, parlem amb el periodista del mitjà El Orden Mundial, David Gómez, sobre les conseqüències socials i polítiques de la col·lisió d'un tren a Grècia que ha deixat una cinquantena de morts. La vigília del 8M, volem posar el focus en l'estudi de PIMEC sobre l'aportació de les dones a l'economia espanyola. En parlem amb la presidenta de la comissió Dona i Empresa de PIMEC, Maria Teixidor. Avui, visita els micròfons de 'La Brúixola' el president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, per analitzar les característiques i potencialitats d'aquest sector en l'àmbit català.