La Brúixola 06/06/23

Avui a 'La Brúixola'... Associacions i institucions de Badalona reaccionen a la presumpta nova agressió sexual que s'ha produït aquest cap de setmana al centre comercial Màgic de Barcelona. Escoltem la resposta del futur alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, i parlem amb la psicologia i especialista en violència sexual Alba Alfageme. En plana política, Junts per Catalunya ha proposat Anna Erra com a candidata a la presidència de la cambra per substituir Laura Borràs. A més, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha parlat a 'Mas de Uno' d'Onda Cero sobre les negociacions per configurar l'Ajuntament de Barcelona. Durant el programa, seguim també l'acte previ a la celebració del Saló Internacional de la Logística, el SIL, que arrenca demà a la capital catalana. Aquesta tarda, el Rei Felip VI ha presidit la Nit de la Logística al TNC. En un altre ordre de qüestions, parlem amb la responsable del projecte de segregació escolar de la Fundació Bofill, Maria Segurola, per valorar les dades de l'Ajuntament que apunten que ladistribució de l'alumnat més vulnerable està sent més equitativa tant a l'etapa d'educació infantil, com la de primària i la d'ESO. Tot i això, només un 17% dels infants de nacionalitat estrangera d'entre 0 i 3 anys estan matriculats en alguna escola bressol. A la nostra secció sobre economia de butxaca, l'expert en finances i professor d'EAE Bussiness School Barcelona, Martí Pachamé, ens parla de l'acord del sostre de deute als Estats Units i ens explica què és l'índex de la por (anomenat VIX) i com funciona.