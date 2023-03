La Brúixola 06/03/23

Avui a 'La Brúixola'... L'Hospital Clínic de Barcelona es va recuperant del ciberatac. Durant la jornada, s'han suspès 150 cirurgies no urgents i 3.000 visites a consultes no externes, però demà ja es recuperaran fins a la meitat de les operacions. Per analitzar els atacs informàtics, parlem amb Jordi Serra, professor UOC i expert en ciberseguretat. A més, coneixem el pla que el Departament de Salut ha presentat per millorar l'accés de la ciutadania a l'atenció sanitària. En aquest àmbit, també parlem del primer projecte multicèntric que es fa a Catalunya i que relaciona l'esport i les persones grans que pateixen càncer. En un altre ordre de qüestions, l'Ajuntament del municipi de Camarles, a Tarragona, ha decretat set dies de dol i ha suspès tota l'activitat municipal per la mort de tres menors d'edat en un accident de trànsit que encara s'està investigant. La Policia Nacional ha detingut un home a Vilanova i la Geltrú per agredir sexualment les seves tres nebodes menors d'edat durant sis anys. En plana política, el Parlament torna a posar sobre la taula el relleu de Laura Borràs al capdavant de la cambra catalana. Avui, també posem el focus en els micropobles de Catalunya, és a dir, aquells que tenen menys de 100 habitants. Descobrim com és el seu dia a dia. En plana cultural, els cantants Joan Manel Serrat i Maria del Mar Bonet han estat investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona. Avui, Alberto Gómez ens parla de les retirades dels polítics i Robert Calvo ens explica l'important paper que realitzen els animals de companyia en els problemes de salut mental.