La Brúixola 03/11/22

Avui a 'La Brúixola', parlem de la decisió del Parlament d'investigar el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, per escridassar una periodista de TV3. També en clau política, la Junta Electoral Central qüestiona que Carles Puigdemont sigui eurodiputat amb plenes condicions i retreu que l'expresident no ha promès la Constitució al Congrés. La notícia econòmica del dia la trobem a les dades de l'atur, que ha caigut en més de 6.300 persones a Catalunya. Com cada dijous, comentem l'actualitat política. Avui ho fem amb Tomàs Güell, president de 'Liderem', i amb l'analista i consultor polític, Fernando Carrera.