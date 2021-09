Avui a La Brúixola hem parlat sobre el pla director per a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona amb l'alcalde d'El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler. També ens hem interessat per la situació de la pandèmia a Catalunya amb el Col·legi de Metges de Barcelona. I avui divendres la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Mari Carme Ferrer, ens porta algunes recomanacions literàries per aquest cap de setmana.