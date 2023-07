La Brúixola 03/07/23

Avui a La Brúixola hem destacat l'acord, almenys verbal, de PSC i Esquerra, per fer la B-40 entre Sabadell i Terrassa. Quan falten pocs dies per l'inici de la campanya electoral, Esquerra i Junts sembla que no han aconseguit cap nexe d’unió de cara a les eleccions mentre que els socialistes aposten per una candidatura continuista. En aquesta plana, hem entrevistat al número dos dels Comuns per Barcelona, Gerardo Pisarello. En la secció de comunicació política, el politòleg Adrián Caballero ens ha explicat què hi ha al darrer del fet que els polítics apareguin a programes d'entreteniment com El Hormiguero. I, per acabar, a la secció de salut mental el Robert Calvo ens ha donat una molt bona notícia per a les persones qeu pateixen depressió.