La Brúixola 03/05/23

Avui a 'La Brúixola'... ADIF continua apuntat a una tempesta elèctrica com a causa de l'incendi que va danyar el sistema de senyalització de l'R2 sud, però la Generalitat ho posa en dubte. De moment, la solució que es proposa és la circulació de tres trens per sentit i hora entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. RENFE, la Generalitat i l'Autoritat Metropolitana de Barcelona han ampliat els serveis alternatius per autobús des de Castelldefels i Vilanova i la Geltrú fins a la capital catalana. Pel que fa al caos de les oposicions d'aquest cap de setmana, PSC, Junts i PP han avisat que no tenen prou amb la dimissió d'un alt càrrec del departament. El Departament d'Educació ha anunciat que començaran a instal·lar-se un centenar d'aires condicionats per climatitzar els espais comuns dels centres escolars. N'hem parlat amb Belén Tascón, portaveu de l'AFFAC. En el programa d'avui, volem posar especial atenció a la contaminació als mars i oceans. Mika Grelaud, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, ens fa una radiografia de l'estat actual d'aquestes aigües. Enmig dels abocadors en què s'han convertit els mars, neixen iniciatives com les d'Ecoalf, una marca tèxtil espanyola que aprofita els plàstics que recull per crear roba sostenible. N'hem parlat amb la seva directora d'Innovació i Sostenibilitat, Carol Blázquez. Per acabar, avui analitzem l'estat de salut de la professió dels actors i actrius de doblatge amb Núria Trifol.